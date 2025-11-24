La Granja VIP se vivirá A LA ANTIGUA: mira el nuevo RETO EXTREMO que enfrentarán los granjeros

Cuando parecía que los granjeros ya tenían suficientes tensiones para comenzar la semana 7 del reality show, un nuevo reto comienza en La Granja VIP: vivir sin luz. Es decir, llevar a cabo las tareas diarias sin usar energía eléctrica. En los próximos días iremos descubriendo si los participantes logran sortear con éxito esta prueba o si comienzan a perder la cabeza.

Vivir sin energía eléctrica: el nuevo reto de la semana en La Granja VIP

Durante La Gala de Eliminación del 23 de noviembre, Adal Ramones explicó a los granjeros que durante la semana 7 del reality show deberán hacer frente a un nuevo reto: abstenerse de usar casi cualquier tipo de energía eléctrica. En otras palabras, aquí la idea es experimentar cómo funcionaría una granja en el siglo XIX.

Los participantes no pueden usar utensilios de cocina como la licuadora, cafetera, freidora de aire, microondas o estufa eléctrica. Solo tendrán permitido cocinar con una estufa de leña que se instaló al aire libre.

Tampoco se pueden bañar en la regadera de adentro, solo tienen la oportunidad de ducharse al aire libre como normalmente lo hacen los peones. Únicamente El Capataz estará exento de esta regla.

Por si fuera poco, no se puede utilizar artefactos como secadoras o planchas para el cabello, ni tampoco utensilios de limpieza para interiores. Todo se tendrá que hacer "a la antigua".

Hay un par de excepciones para este nuevo reto. En primer lugar, sí funcionará el refrigerador para que no se eche a perder ningún alimento y no haya desperdicio. En segundo lugar, por las mañanas sí les encenderán la luz a granjeros y peones para que despierten e inicien sus labores.

Este es un reto que sin duda pondrá a prueba la paciencia de los granjeros y su capacidad de adaptabilidad. También podría generar nuevos roces y tensiones entre ellos, porque tener menos facilidades para las tareas implica más trabajo entre menos personas.