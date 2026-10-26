La Bebeshita ya planea más cirugías cuando salga de La Granja VIP, ¿cuántas se ha hecho hasta ahora?

La Bebeshita nunca ha escondido las múltiples cirugías a las que se ha sometido para lucir como se ve actualmente y ya tiene planes para entrar al quirófano nuevamente. Compartió en La Granja VIP que cuando termine el reality se hará algunos cambios en la cara.

Según ha revelado en distintas entrevistas, y también en La Granja VIP, se ha operado en diversas ocasiones:



Levantamiento y transferencia de grasa a glúteos en dos ocasiones.

en dos ocasiones. Dos lipoesculturas .

. Dos operaciones de seno, aunque, según ha explicado, la segunda fue de emergencia para corregir una mala praxis de la primera vez que la intervinieron.

aunque, según ha explicado, la segunda fue de emergencia para corregir una mala praxis de la primera vez que la intervinieron. Operaciones en la cara, de nariz, papada y cachete.

Además de ello, ha compartido que se inyecta botox y ácido hialurónico.

Según las cifras que ella misma ha compartido, en total, ha invertido alrededor de 750 mil pesos en cirugías estéticas.

La Bebeshita es una de las Granjeras más simpáticas de La Granja VIP Segunda Temporada|ESPECIAL

La Bebeshita volverá a operarse cuando salga de La Granja VIP

Aunque la Bebeshita ya ha invertido una buena cantidad de dinero en cirugías estéticas y presume su figura, dijo no estar conforme. Según compartió con Kunno, una vez que dejé La Granja VIP volverá a entrar al quirófano.

Según dijo, cuando tenga la oportunidad se operará el rostro. "Saliendo me voy a hacer un jaloncito de acá", dijo la influencer mientras mostraba cómo quiere que le quede el cuello y el rostro mucho más afilado.

Kunno bromeó y le dijo que con esas cirugías va a perder su esencia, pero ella aseguró que no le importa.

Así se hizo famosa la Bebeshita

Daniela Alexis, ahora conocida como la Bebeshita, destacó por primera vez en el año 2016 cuando apareció en el reality de Enamorándonos en TV Azteca.

En ese entonces la influencer participó como "amorosa", es decir, tenía la misión de conquistar a uno de los participantes, pero su personalidad llamó tanto la atención que su fama trapasó el programa.

Aunque en ese entonces lucía maquillajes más discretos y no tenía una figura tan curvilínea, conforme se fue haciendo más conocida, inició su transformación física.