Uno de los elementos decorativos más importantes dentro de una casa son las plantas, y es que no sólo son perfectas para tener en el jardín, sino que se pueden colocar en el interior, aportando una gran cantidad de beneficios, que va más allá de lo estético. Y si bien pensamos que no necesitan cuidados, hay que prestar atención a que no se eche a perder o se marchite. Esto llevó al Feng Shui a explicar el significado que una planta se marchite en octubre y qué consecuencias puede tener.

El mes de octubre es bastante particular, teniendo en cuenta que estamos en la transición del otoño al invierno y las plantas sufrirán algunos cambios a los que debemos estar atentos, especialmente para que no se marchiten, pero, con un buen cuidado, vamos a poder mantenerlas sanas. Una de las disciplinas que se relaciona mucho con esto es el Feng Shui, una práctica china que asocia las plantas sanas con la renovación y la vitalidad.

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Tal como lo mencionábamos anteriormente, el Feng Shui es una antigua práctica de origen chino que tiene un fuerte vínculo con las plantas y que en caso de tener una que se está marchitando, es porque algo está sucediendo y hay que solucionarlo. Por eso, es que explicaron el significado de que una planta se eche a perder en el mes de octubre.

Qué quiere decir que una planta se te marchite en octubre, según el Feng Shui

De acuerdo a lo que explicaron desde el Feng Shui, si una planta comienza a marchitarse y empieza a perder su aspecto saludable, es señal simbólica de que debemos renovar los ambientes, ordenar los espacios y prestar atención a los elementos naturales del hogar. Además, no considera que una planta marchite anuncie malas energías ni eventos negativos, ya que su estado puede darse por otros factores.

Por qué se marchitan las plantas

Entre las causas principales que llevan a que una planta se marchite encontramos que es por variaciones de temperatura, humedad y luz que afectarán las plantas de interior; puede ser por exceso de riego y las raíces pueden dañarse; por falta de agua de agua ya que un sustrato seco provoca que las hojas se sequen; cambios bruscos de luz, entre otros.