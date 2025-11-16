La Granja VIP: EN VIVO Sigue MINUTO A MINUTO este Domingo de eliminación 16 de noviembre

Si entre los nominados se encuentra uno de tus granjeros o granjeras favoritas, recuerda que puedes votar a través de la APP TV Azteca En Vivo, ahí tienes derecho a 10 votos diarios y puedes acceder a algunos extra. También puedes entrar a lagranjavip.tv/vota y dar 10 votos por tu favorito, ¡ojo! también tendrás acceso a votos extra.