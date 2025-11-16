inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP: EN VIVO Sigue MINUTO A MINUTO este Domingo de eliminación 16 de noviembre

Es domingo de eliminación y todo puede pasar. Es momento de salvar a tu granjero favorito. Sigue EN VIVO nuestro MINUTO A MINUTO de La Granja VIP.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
La Granja VIP en VIVO

Una semana llena de conflictos, juegos, equipos y traiciones. Este domingo de eliminación descubriremos quién sale de La Granja. Sigue EN VIVO nuestra cobertura y no te pierdas ni un solo detalle de La Gala del día de hoy.

La Granja VIP EN VIVO: Viernes de La Traición

¿Cómo votar para salvar a tu favorito/a?

Si entre los nominados se encuentra uno de tus granjeros o granjeras favoritas, recuerda que puedes votar a través de la APP TV Azteca En Vivo, ahí tienes derecho a 10 votos diarios y puedes acceder a algunos extra. También puedes entrar a lagranjavip.tv/vota y dar 10 votos por tu favorito, ¡ojo! también tendrás acceso a votos extra.

La Granja VIP
