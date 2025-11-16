La Granja VIP ¿A qué hora cierran las votaciones HOY domingo 16 de noviembre?

Esta quinta semana de La Granja VIP nos ha dejado momentos de alta tensión, pues desde que conocimos el Legado de Jawy Méndez, pudimos saber la tónica por la que se llevarían estos días, donde tras el martes de Duelo, la Asamblea del miércoles, el jueves de Salvación y por último, el viernes de Traición supimos que los granjeros que corren el riesgo de salir son: Manola Díez, César Doroteo, Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

En los últimos días las votaciones para salvar a tu granjero o granjera favorita han estado activas y podemos decir que cada voto marca la diferencia y como el público ha podido ver, mantiene la transparencia en este reality show que cada vez se pone mejor, donde hemos visto de TODO, por lo que te detallaremos hasta qué hora puedes votar este domingo de Gala.

¿A qué hora inicia La Gala de La Granja VIP HOY?

La Gala de la quinta semana de La Granja VIP dará inicio en punto de las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca UNO, misma que puedes ver en tu televisión acompañado por toda la familia y también a través de la app TV Azteca En Vivo y nuestro sitio web oficial, mismas que son totalmente gratis, donde podrás votar hasta esta noche.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu o tus granjeros favoritos puedes hacerlo de manera muy rápida y sencilla de las siguientes maneras:

Entra a nuestro sitio web oficial: lagranjavip.tv/vota



Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees. (Se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos).

Recuerda que puedes conseguir 10 VOTOS EXTRA de menaera gratuita si respondes una rápida encuesta, así que ¡No lo dudes!

Cómo votar en La Granja VIP: APP TV Azteca EN VIVO



Instala la app de TV Azteca EN VIVO, la cuál está disponible para iOS o Android.

Ingresa al apartado de La Granja VIP, donde en seguida encontrarás la sección para votar.

Usa tus 10 votos diarios… Y de igual modo, puedes conseguir 10 VOTOS EXTRA si respondes una breve encuesta.

¡Hazte escuchar y lleva a tu granjera o granjero favorito hasta LA FINAL!