Doy clases los jueves en La Granja VIP, no cobro mucho: así fue como Lis Vega enseñó a bailar a Teo

En medio del día a día en La Granja VIP, hay momentos que rompen la rutina y sacan carcajadas hasta de quienes se resisten. Uno de esos fue protagonizado por Lis Vega y Teo, cuando decidieron ensayar una coreografía digna de escenario... o de blooper. Lo cierto es que su “clase privada” de baile terminó por ser uno de los episodios más divertidos y comentados entre los granjeros.

¿Lis Vega es la nueva maestra de baile en La Granja VIP?

Aunque todo comenzó como una broma, Lis se lo tomó con seriedad (al menos por unos minutos). Desde los pasos básicos hasta cargadas con split, la actriz cubana sacó su lado más profesional y paciente con Teo, quien intentó seguirle el ritmo entre nervios, tropiezos y muchas risas.

Lis explicó paso a paso cada movimiento, corrigió posturas y marcó el compás mientras Teo hacía lo posible por mantenerse firme... y de pie. Entre instrucciones, risas, pequeñas confusiones y bromas sobre el precio de sus clases, la dinámica se volvió una especie de mini show dentro del reality.

Con su característico humor, Lis Vega bromeó al decir que daba clases los jueves y que no cobraba mucho, mientras explicaba con precisión cómo debía levantarla de forma segura. Teo, por su parte, se mostró entre nervioso y divertido, aceptó cada reto y hasta improvisó unos pasos que hicieron reír a todos.

La sesión terminó con una mini coreografía en pareja y un gran aplauso ante su dedicación. Si bien no sabemos si Teo será parte de algún musical próximamente, lo que sí quedó claro es que en La Granja VIP no todo son tareas del campo, también hay tiempo para aprender a bailar, reír y crear momentos inolvidables.