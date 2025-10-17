Papás de Christian Nodal habrían traicionado al cantante para reunirse con Cazzu e Inti

La cantante Cazzu sigue pisando fuerte con su música en México y este jueves se encargó de deleitar a su público en el Auditorio Telmex, en Guadalajara. Mientras, una versión periodística afirma que su hija Inti pudo tomar contacto con sus abuelos paternos, pese a las prohibiciones de Christian Nodal.

Mientras “La Jefa” ofrece una gira de conciertos por México, las miradas de la prensa y sus seguidores pesan sobre la polémica relación que mantiene con su expareja Christian Nodal, con quien comparte una hija. Ahora, hay rumores de que la pequeña pudo estar en los brazos de sus abuelos mexicanos.

¿Inti pudo reunirse con los padres de Christian Nodal?

Fue el periodista argentino Javier Ceriani el encargado de sembrar una información que no ha sido confirmada ni por Cazzu ni por Christian Nodal. “La mamá de Cazzu está en este momento en el rancho de Jaime y Cristi”, remarcó el comunicador en relación a Mariana Quiróz y los padres de Christian Nodal.

Según el reportero, la madre de la artista argentina habría mantenido un encuentro a escondidas con los padres del intérprete de “Botella tras botella” con el fin de que pudieran estar junto a su nieta, Inti. Esto habría ocurrido sin que Christian Nodal haya estado en conocimiento de ello.

¿Por qué los padres de Christian Nodal se vieron a escondidas con Inti?

La versión instalada sobre el supuesto encuentro entre Inti y sus abuelos paternos ha sorprendido a los seguidores de Cazzu y de Christian Nodal. Es que, si efectivamente hubo un encuentro, habría sido haciendo caso omiso a las pretensiones del padre de la pequeña.

Estas conclusiones se desprenden luego de que se confirmara que Christian Nodal habría amenazado a sus padres para que evitaran tomar contacto con Cazzu y su familia. Pero, según afirma el comunicador argentino, existiría un pacto silencioso entre los abuelos de Inti para que la niña pueda recibir el cariño de ambas familias, más allá de los problemas que existen entre “La Jefa” y “El Forajido”.