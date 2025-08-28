inklusion logo Sitio accesible
¿Encontró la fuente de la juventud? ¡Así lucía Adal Ramones hace algunos años!

Adal Ramones se encuentra en una nueva faceta como presentador. Hoy recordamos cómo era el conductor de La Granja VIP en su juventud.

La Granja VIP
Adal Ramones es uno de los presentadores más famosos de México y hoy te mostramos cómo lucía en su juventud nuestro querido conductor de La Granja VIP.
Crédito: Instagram @adalramones
¡Que ternuuuura! Adal Ramones fue un bebé muy bello y no hay duda de que sus pestañas siempre han sido su toque especial.
Crédito: Instagram @adalramones
Este fue el gran look del presentador de televisión en su adolescencia, siempre al último grito de la moda.
Crédito: Instagram @adalramones
No hay duda de que Adal siempre ha sido una persona que puede transmitir mucho por medio de su carisma y gesticulación. ¿Qué te parece este look?
Crédito: Instagram @adalramones
¡Gran estilo para La Granja VIP! Adalberto Javier Ramones Martínez ha tenido diversas facetas en el entretenimiento y no hay duda de que todas han sido un éxito para él.
Crédito: Mezcalent
Seguramente, esta foto es una de las más clásicas de la carrera de Adal, debido a que así lucía cuando alcanzó la cúspide de su carrera.
Crédito: Mezcalent
Tal parece que los años no han pasado por Adal, pues no hay duda de que es una de las celebridades que parece que jamás envejece.
Crédito: Mezcalent
¡Casual y fresco! Ramones ha demostrado que puede sacar miles de sonrisas por su personalidad y seguramente que te atrapara en esta nueva faceta en su vida.
Crédito: Mezcalent
Así que no te pierdas todos los detalles de La Granja VIP, ya que Adal Ramones será el encargado de llevarnos de la mano por esta nueva aventura.
Crédito: Mezcalent
Recuerda que el estreno del nuevo reality show de TV Azteca es el próximo 12 de octubre. ¡Ponte atento! Pues por medio de nuestras redes y Sitio Oficial daremos mucho de qué hablar.
Crédito: Mezcalent

Adal Ramones
La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
