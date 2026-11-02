Participante de La Granja VIP busca a Guillermo del Toro para que dirija SU película

Si hay una historia de miedo que ha marcado a México es Cañitas, la leyenda que nació en la calle del mismo nombre en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Y es que en ella el protagonista es Carlos Trejo, uno de los participantes más polémicos que ha tenido esta segunda temporada de La Granja VIP.

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¿Qué es Cañitas?

La historia tomó popularidad a finales de los años 90 por el autodenominado "cazafantasmas" Carlos Trejo, quien plasmó los supuestos eventos en un exitoso libro y, posteriormente, en una película.

El inicio fue en el año 1982 cuando un grupo de familiares y amigos organizó una sesión con la tabla Ouija dentro de la casa. A partir de ello se dieron sucesos paranormales, siendo el más aterrador posesiones demoníacas (particularmente de un hombre llamado Emmanuel) y la aparición de una tétrica sombra con forma de monje oscuro.

¿Cuándo se estrena y quién dirigirá Cañitas 2?

Tras su participación en La Granja VIP, Carlos Trejo dio detalles de lo que sería la secuela de Cañitas en un proyecto que apunta a ser muy ambicioso, ya que buscaría que el director sea ni más ni menos que Guillermo del Toro, ganador del Oscar y que es uno de los referentes del cine de terror en el mundo.

“Hace muchos años platicaba yo con él, recién había salido el libro y le interesó muchísimo. Hubo una plática de café donde le gustó mucho la idea de hacerlo”, señaló el cazafantasmas.

