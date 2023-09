La Isla 2023: Julieta rompe en llanto por los problemas con sus compañeros

Las cosas han tomado un rumbo muy complicado dentro de La Isla: Desafío en Turquía, por lo que varios de los desafiantes han llegado a vivir situaciones que los han llevado al límite.

Sin duda, Julieta ha sido una de las participantes más polémicas dentro del reality, ya que no ha logrado tener una buena química con sus compañeros.

¿Por qué Julieta rompió en llanto?

Por ese motivo, Julieta decidió romper el silencio y contar todo lo que estaba sintiendo con sus compañeros, ya que asegura que no la han apoyado nunca.

Perdón estoy súper emocionada, porque son semanas que ya no aguanto esta presión, siento que todo lo que hago, no es suficiente, todo el tiempo están en contra mía…, es muy frustrante y muy desmotivador…

Sin embargo, ayer ganó un premio para sus compañeros, pero no todos los disfrutaron, ya que Brenda no fue, mientras que César nunca le agradeció. Al mismo tiempo, Julieta reconoció que no ha tenido la mejor actitud con ellos.

Brenda se quedó en la casa, César estaba… él nunca dio las gracias por nada…, después pues sucedieron hay varias discusiones, la verdad yo siempre he estado como de mantener mi centro, pero a veces es imposible y también reconozco que a veces sea todo muy mal y me ha ganado a veces el rencor…

La próxima semana, el equipo naranja va a dejar de existir, por lo que las estrategias van a cambiar y todo va a tomar un camino diferente para los desafiantes.