La Isla 2023: Brenda siente que Julieta y Betsabé tienen una alianza

Las cosas van a dar un giro sorprendente dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ya que la siguiente semana, el equipo naranja va a desaparecer, lo que va a dejar al descubierto las alianzas que han formado durante este tiempo.

Recordemos que, aunque no forman parte del mismo equipo, varios de los desafiantes han tenido algunos acercamientos, lo que podría ser la señal de una estrategia para seguir dentro de La Isla: Desafío en Turquía.

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¿Julieta tiene aliados en Los Desconocidos?

Todo parece indicar, que Julieta podría tener una alianza con Betsabé, al menos, eso es lo que sienten sus compañeros del equipo naranja, aunque no tienen nada comprobado.

Gualy, César y yo, pues como que no nos vibra mucho y yo tengo, pues como un presentimiento, que está unida a la loquita de circo, Julieta

Por su parte, Brenda ha sido muy clara, al decir que no la quiere en La Isla: Desafío en Turquía, pues ella siente que no va a adaptarse nunca.

Lo digo abiertamente, Julieta, por más que intente acercarse, pues solamente siento hipocresía de su parte, no conectamos y no conecta con nadie, entonces eso también me consume. Creo que lo que le va a poder más a ella, es que sigamos ignorándola. Quiero que se vaya, porque siento que no se va a unir jamás

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Sin duda, la próxima semana va a estar llena de muchas emociones, aunque las estrategias podrían definir muchas cosas dentro de La Isla: Desafío en Turquía.