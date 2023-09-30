La Isla 2023: ¿Quién es el eliminado este viernes 29 de septiembre?

La cosas han dado un giro inesperado dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde los desafiantes han recibido noticias que van a cambiar el rumbo de la competencia, dejando al descubierto las estrategias de todos.

¿Cuál es el cambio más importante de La Isla: Desafío en Turquía?

Una de las noticias más tristes, fue para los integrantes del equipo naranja, quienes van a desaparecer la próxima semana, ya que no lograron sumar ninguno de los emblemas disputados desde el arranque de de La Isla: Desafío en Turquía.

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Por ese motivo, sus desafiantes van a tener que integrarse a los verdes o morados, lo que va a dejar al descubierto las alianzas y estrategias que han formado durante estas semanas de competencia en de La Isla: Desafío en Turquía.

¿Quién va a ser desterrado de La Isla: Desafío en Turquía?

Luego de tener una semana muy complicada, Los Desconocidos lograron ganar el juego por la salvación, por lo que van a estar una semana más juntos en La Isla: Desafío en Turquía.

Sin embargo, Los Rebeldes y Los Intensos, van a tener que mandar a uno o dos de sus integrantes a defender su lugar en de La Isla: Desafío en Turquía, lo que puede ser fundamental para la estrategia de todos, ya que sería el último desterrado antes de la pre-fusión de los equipos.

Luego de una semana sumamente complicada para los naranjas, por lo que tuvieron que mandar a dos de sus elementos a defender su lugar dentro de La Isla: Desafío en Turquía. Mientras que, los verdes solo tuvieron que enviar a uno de sus desafiantes.

Al final, Adrián, Julieta y Sofía fueron los elegidos para ir a la última batalla, donde tuvieron que demostrar sus habilidades y coraje para estar en La Isla: Desafío en Turquía.

Finalmente, Sofía fue la desafiante desterrada del reality, quien solo estuvo dos semanas dentro de la competencia.

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¿Cuándo y cómo ver La Isla: Desafío en Turquía?

Todas las emociones dentro de La Isla: Desafío en Turquía, las podrás seguir en punto de las 20:30 horas por medio de la señal de Azteca UNO, donde los desafiantes van a demostrar por qué deben seguir en el reality.

