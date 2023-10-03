La Isla 2023: Así quedaron los nuevos equipos antes de la fusión

Estamos arrancando una nueva semana dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde las cosas han cambiado de forma definitiva para todos los desafiantes que aceptaron el reto, ya que los equipos han cambiado.

Desde la semana pasada, todos sabían que el equipo naranja estaba viviendo sus últimos momentos. Por ese motivo, ahora fueron elegidos para integrarse a los verdes y morados.

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¿Cómo quedaron los equipos en La Isla: Desafío en Turquía?

Contrario a lo que todos pensaban, los naranjas no pudieron elegir a su equipo se iban a integrar, ya que esa decisión era del capitán en turno de los verdes y morados, quienes tuvieron una charla antes para escoger al mejor elemento para su estrategia.

Luego del desmantelamiento de los naranjas, los equipos quedaron conformados de la siguiente manera: Gualy, César y Jacky se sumaron a la escuadra de los morados. Mientras que, Julieta, Adrián y Brenda se quedaron en el equipo verde.

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Todo parece indicar que, Los Desconocidos han tomado ventaja con sus nuevos integrantes, ya que lograron quedarse con playa alta para toda la semana. Sin duda, las cosas van a cambiar de forma radical, pues las estrategias de todos van a salir a luz y cualquier cosa puede pasar.