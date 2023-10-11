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FOTOS | Día redondo en la Perla del Egeo para los morados en La Isla

Los Desconocidos lucen imparables en Esmirna. Se quedaron con la Embajada y con el Juego por la Aventura en La Isla. ¿Cuánto durará la racha? #RexonaLaIsla

Por: Daniel Menes

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