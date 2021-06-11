El amor regresa a la pantalla de Azteca UNO

¡Fans de Enamorándonos! El amor se transforma y La Pareja Ideal llega a ocupar ese espacio que tanto esperábamos. Cómo olvidar este triste día en que Enamorándonos salió del aire en julio de 2020 consecuencia de la pandemia que vivimos desde el año pasado. Pero como el amor nunca muere, todos los fans del amor podrán vivir nuevamente historias de parejas a partir de este lunes 14 de junio a las 6 p.m. en La Pareja Ideal.

Y como el amor se transforma nuestras redes sociales también, pues toda la interacción y contenidos exclusivos de La Pareja Ideal estarán disponibles en las mismas redes sociales donde seguían anteriormente las historias de amor más impresionantes de la televisión mexicana.

Las citas y portales quedaron de lado pues ahora estas parejas tendrán que demostrar que sí son el uno para el otro poniendo a prueba su amor; con juegos picantes y dinámicas románticas; La Pareja Ideal llevará a otro nivel a aquellas parejas que aseguran, son el uno para el otro.

Como siempre, Penélope Menchaca continuará haciendo todo lo posible por ser el cupido entre las parejas armadas o entre las nuevas que pudieran surgir; además, tendrá ahora dos cómplices que la ayudarán a lograr su objetivo: Pascal Nadaud y Gaby Ramírez.

Nuestras redes sociales continuarán dando una visión extra y detrás de cámaras de todo lo que sucede con estas parejas, así como Facebook Lives e información de primera mano y exclusiva.

Así que a partir de este lunes 14 de junio, mantente al pendiente de las redes que ya conoces que ahora evolucionan a @laparejaidealtv.