Programa 16 de noviembre 2025 | Diviértete con Lola Cortés, Armando Hernández y Jawi en La Resolana con El Capi Pérez
Únete al Capi Pérez y nuestros invitados especiales en “La Resolana con El Capi” para una noche de risas, juegos y emociones.
¡Únete a nosotros en La Resolana con el Capi Pérez! Esta noche tendremos invitados de lujo, Lola Cortés, Armando Hernández y Jawi, un juego del Capataz de la Muerte que te dejará sin aliento. ¡No te pierdas la diversión! Con la conducción del Capi Pérez, la risa y el entretenimiento están garantizados.
Galerías y Notas Azteca UNO