OFICIAL: Ellos son los CUATRO PEONES de la semana 6 de La Granja VIP

En La Granja VIP, cada domingo además de conocer al eliminado de la semana, los granjeros se ponen a votar para mandar a ciertos compañeros como peones, algo que después de que les quitaran los colchones nadie quiere. Así se vivieron las votaciones.

Hoy domingo 16 de noviembre los granjeros restantes, antes de conocer a quien saliera de La Granja VIP, tuvieron la oportunidad de votar para conocer a los siguientes peones de la semana que entra, grupo que será conformado por: Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Kike Mayagoitia, quienes además de vivir en el granero deberán someterse a las tareas más pesadas e importantes de La Granja VIP.

Adame y Eleazar estarían repitiendo por segunda semana consecutiva su posición como peones, y Kike Mayagoitia dejará a un lado sus privilegios de Capataz para irse al granero, recordemos que Manola Díez también iba a ser peón de la semana, sin embargo fue ELIMINADA, por lo que deberemos esperar al lunes 27 de noviembre para conocer al cuarto peón.

Durante La Gala en La Granja VIP iniciaron las votaciones para los nuevo 4 peones, las rondas se llevaron a cabo de la siguiente manera:



Kike Mayagoitia votó por Alfredo Adame y Manola Díez

El Patrón votó por Alfredo Adame y Manola Díez

Eleazar Gómez votó por La Bea y El Patrón

Manola votó por La Bea y Teo

Kim votó por Manola y Kike Mayagoitia

Fabiola Campomanes votó por Eleazar y Alfredo Adame

Lis votó por Teo y Kike

Sergio Mayer Mori votó por Manola y Alfredo Adame

César Doroteo dio su voto a Alfredo Adame y Eleazar Gómez

Alfredo Adame votó por Lis por Kike Mayagoitia

La Bea dio su voto a Alfredo Adame y Eleazar

¿En qué consiste ser peón en La Granja VIP?

Recordemos que en La Granja VIP hay diferentes "puestos", el Capataz, los Granjeros y los Peones, estos últimos se ubican en lo más bajo de las posiciones del reality, pues son quienes tienen que dormir en el granero, además no tienen colchones, duermen encima de paja, y a parte no pueden competir para convertirse en Capataz, lo cual les quita la posibilidad de ser inmunes.