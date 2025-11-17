TÚ TIENES EL PODER: cómo votar para decidir quién será EL CAPATAZ en la semana 6 de La Granja VIP

Semana con semana, todos los granjeros quieren ser el afortunado que llevará el título de El Capataz. Es un rol que viene con obligaciones, pero también con bastantes beneficios. Y ahora, por primera vez, tú podrás darle una ayuda muy significativa al granjero que quieras ver en ese rol.

Vota para decidir quién será El Capataz en la semana 6 de La Granja VIP

Como cada lunes, este 17 de noviembre se decidirá quién es El Capataz para la semana 6 del reality show. Sin embargo, en esta ocasión la competencia no será abierta para todos los granjeros sino el público determinará quienes participan.

Los dos granjeros más votados por el público se enfrentarán en El Duelo del Capataz, una competencia que bien podrá ser de agilidad, velocidad, destreza o equilibrio. Quien gane, tendrá el rol más codiciado de La Granja VIP.

Puedes acceder al sitio web oficial o la app TV Azteca En Vivo, desde donde puedes emitir tu voto. Tienes 10 votos para repartir entre los granjeros y, si respondes una breve encuesta, puedes dar 10 votos más.

