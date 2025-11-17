La Granja VIP: ¿qué significa la piedra que cargaron los granjeros? Revelaron el misterio

Los días en La Granja VIP pueden estar llenos de retos físicos y actividades inesperadas, pero también hay momentos para la reflexión profunda. Esta semana, los granjeros fueron sorprendidos con una dinámica muy particular que los llevó a conectar con sus emociones más personales… al cargar una piedra todo el día. Lo que parecía un simple ejercicio físico, terminó por convertirse en un ejercicio emocional que conmovió a todos.

¿Por qué los granjeros cargaron una piedra en La Granja VIP?

Cada granjero debía elegir una o varias piedras y llevarla en su costalito durante toda la jornada . El peso de esa piedra debía representar un sentimiento, recuerdo o carga emocional que han llevado consigo, ya sea desde antes de entrar al reality o surgida durante su estancia en la casa. El tamaño y número de piedras dependía del significado que cada uno quisiera darle.

Por la noche, la actividad cerró con un acto simbólico al romper la piedra con un mazo mientras gritaban lo que necesitaban liberar. Fue una especie de catarsis que puso a flor de piel las emociones de los granjeros.

¿Qué representaron las piedras de los granjeros?

Durante la Gala dominical se mostró lo que vivieron dos granjeros que están en riesgo de eliminación, Teo y Manola Díez, además de Kim Shantal.

Teo decidió escribir la palabra “AMOR” en su piedra, pero no como una carga, sino como una constante en su vida. Compartió que representa el amor por los suyos, su pareja y sus mascotas, quienes le han dado fuerza y dirección desde el exterior. Al romperla, gritó lo mucho que los extraña y cuánto los necesita.

En contraste, Manola habló desde el dolor. Confesó sentirse juzgada, ignorada y poco querida por algunos granjeros. Dijo que ha tratado de agradar y adaptarse, pero siente que hay hipocresía y falsedad . Recordó la partida de su compañero más cercano, Jawy, y expresó con firmeza que ha sentido tristeza, coraje y soledad. Al romper su piedra, liberó todo diciendo: “Malos amigos hipócritas”.

Por su parte, para Kim su piedra representó una forma de sacar frustración, confusión y tristeza. Tanto por experiencias pasadas, carencias emocionales y situaciones dentro de La Granja que le han estado haciendo intolerable la convivencia. En ese último aspecto, fue directa al hablar de frente a Eleazar Gómez, con quien ha tenido la mayoría de los roces. Le expresó sus razones y le dijo que no se trata de una guerra, que no lo odia, y que está dispuesta a terminar con esa situación siempre que él también lo esté. Al romper su piedra, gritó su frustración, confusión y tristeza.

La Granja VIP sigue dando momentos intensos, y esta dinámica fue uno de los más emotivos hasta ahora.

No te pierdas todo lo que pasa en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Disponible 24/7 en Disney+ y ahora también en YouTube en el canal oficial de La Granja VIP.