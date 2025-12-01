Capidal Ramones vs Capileazar Gómez en La Granja VIP de La Resolana con el Capi

Diviértete con las más divertidas parodias con el estilo único de El Capi Pérez en La Resolana, porque en el Capiologo nadie se salva, principalmente nuestros granjeros de La Granja VIP. No te quedes sin enterarte de las dificultades a las quue se tuvo que enfrentar Capidal Ramones, Kapike Mayogoitiay las criticas que ha recibido Capileazar Gómez. ¡Prepárate para reírte a carcajadas!