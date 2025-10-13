inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Resolana Con El Capi
Video

Caricachupas de La Granja VIP: los críticos ponen a prueba su experiencia en la fiesta

La diferencia al clásico juego de las fiestas es que esta versión está relacionada con actividades que se desempeñan en el campo.

La Resolana Con El Capi
Compartir
  •   Copiar enlace
Crédito: TV Azteca

Tras el estreno de La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca, Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero jugaron el clásico juego de caricachupas, el cual es muy popular en las fiestas, pero con la diferencia de que esta versión está relacionada con actividades que se desempeñan en el campo. ¿Quién ganó? Descúbrelo aquí.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×