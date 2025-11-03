Está vivo o está muerto… de la Muerte con Sandra Itzel, Ricardo Peralta y El Chino
Sandra Itzel, Ricardo Peralta y El Chino tendrán que adivinar quiénes de estas personalidades de la farándula siguen con vida o no. ¿Estás listo?
Sandra Itzel, Ricardo Peralta y El Chino han llegado con todo a La Resolana. En esta ocasión, ellos tuvieron que enfrentarse a la dinámica: Está vivo o está muerto… de la muerte. El juego es fácil, solo tienen que decir qué personalidad sigue viva o no.
