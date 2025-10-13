Fut-Gallina... de la muerte: Los críticos de La Granja VIP arrean gallinas a las porterías de La Resolana

En esta edición de La Resolana, los críticos de La Granja VIP (Rey Grupero, Flor Rubio, Ferka y Linet Puente), se enfrentaron en un partido de Fut-Gallina, siendo los primeros dos de los antes mencionados los triunfadores al lograr arrear 3 gallinas a la portería de sus contrincantes, quienes sólo pudieron controlar a 2 de estas aves.

