La apuesta más brava llega a La Resolana con el Capi con “toro contra toro”

En La Resolana con el Capi, nuestros invitados Lalo Gama, Esmeralda Ugalde, Kike Mayogoitia y Coco Celis se enfrentan a la adrenalina pura en nuestra nueva dinámica: “Toro contra Toro”. Aquí, cada uno deberá apostar por la vaquera o el vaquero que crean tener el mayor potencial para dominar al animal.