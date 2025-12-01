inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Resolana Con El Capi
Video

La apuesta más brava llega a La Resolana con el Capi con “toro contra toro”

Descubre esta noche quién apostó inteligentemente y quién confió en el jinete equivocado en nuestra nueva dinámica que puso los nervios de punta a nuestros invitados.

En La Resolana con el Capi, nuestros invitados Lalo Gama, Esmeralda Ugalde, Kike Mayogoitia y Coco Celis se enfrentan a la adrenalina pura en nuestra nueva dinámica: “Toro contra Toro”. Aquí, cada uno deberá apostar por la vaquera o el vaquero que crean tener el mayor potencial para dominar al animal.

Invitados
