¡La competencia está a punto de explotar! El juego del capataz de la muerte llega a La Resolana
¡La competencia está al rojo vivo! En el juego del Capataz de la Muerte, los invitados tendrán que mostrar sus habilidades en un desafío lleno de paja.
¡Vamos a ver quién puede gritar más fuerte y completar el desafío! Con Armando Hernández, Lola Cortés y Jawi como invitados de La Resolana, la emoción está al máximo. ¿Quién ganará el juego del Capataz de la Muerte en La Granja VIP?
Galerías y Notas Azteca UNO