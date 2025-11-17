inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Resolana Con El Capi
¡La competencia está a punto de explotar! El juego del capataz de la muerte llega a La Resolana

La Resolana Con El Capi
¡Vamos a ver quién puede gritar más fuerte y completar el desafío! Con Armando Hernández, Lola Cortés y Jawi como invitados de La Resolana, la emoción está al máximo. ¿Quién ganará el juego del Capataz de la Muerte en La Granja VIP?

Invitados
