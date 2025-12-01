¿Quién tendrá la mejor memoria fotográfica? El caótico reto de “Dibujar animalitos de la Granja de la Muerte” expone a nuestros invitados

Esta noche nuestros invitados tuvieron que sacar su lado más artístico para enfrentarse al reto de “Dibujando animalitos de la granja de la muerte”. En este juego, se les asigna un animalito icónico de la cultura pop y, basándose únicamente en sus recuerdos, deben dibujarlo tal cual lo está plasmado en su mente. ¿Quién se acercó más al diseño original?