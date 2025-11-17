Improvisa o Muere: Las rimas más descontroladas del año en el “duelo de raperos que no son raperos… de la muerte”
Varios valientes y nada profesionales se enfrentan en un duelo de la muerte donde deberán improvisar rimas afiladas, ataques creativos y versos dignos.
Armando Hernández, Lola Cortés y Jawi se ponen estrictos, y bien chismosos, como jurado de un duelo donde raperos no profesionales deberán improvisar ataques creativos. Tres rondas, una audiencia exigente… y solo un ganador. ¿Quién se coronará como el rey o reina del micrófono?
