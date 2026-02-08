inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo la resolana 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Resolana | El Capi Pérez no perdona y hace las mejores imitaciones de los atletas que participan en la novena temporada de Exatlón México

El Capi Pérez hizo reír a todos con sus mejores imitaciones sobre lo que pasa en la novena temporada de Exatlón México en el programa de hoy 8 de febrero

Videos,
La Resolana Con El Capi

Hoy domingo 8 de febrero de 2026 el Capi Pérez trajo sus mejores imitaciones sobre todo lo que pasa en la novena temporada de Exatlón México en La Resolana; así como otros hechos divertidos que se dieron incluso en uno de los programas de Venga la Alegría Fin de Semana, no te puedes perder estos momentos llenos de risa.

Tags relacionados
La Resolana

Videos