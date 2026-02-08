La Resolana | El Capi Pérez no perdona y hace las mejores imitaciones de los atletas que participan en la novena temporada de Exatlón México

Hoy domingo 8 de febrero de 2026 el Capi Pérez trajo sus mejores imitaciones sobre todo lo que pasa en la novena temporada de Exatlón México en La Resolana; así como otros hechos divertidos que se dieron incluso en uno de los programas de Venga la Alegría Fin de Semana, no te puedes perder estos momentos llenos de risa.