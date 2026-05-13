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"¿Se está muriendo de hambre?”, José Manuel Figueroa reaccionó a la posibilidad de que Imelda Tuñón reciba herencia de Joan Sebastian

José Manuel Figueroa habló fuerte sobre la posibilidad de que Imelda Tuñón reciba herencia de Joan Sebastian y rompió el silencio sobre Ana Bárbara.

José Manuel Figueroa da novedades sobre el juicio de la herencia de Joan Sebastian que se está llevando en San Antonio Texas. Además, reaccionó a la posibilidad de que Imelda Tuñón reciba parte de la herencia para mantener a su hijo y rompió el silencio sobre la supuesta reciente infidelidad que Ana Bárbara que habría sufrido.

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