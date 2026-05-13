"¿Se está muriendo de hambre?”, José Manuel Figueroa reaccionó a la posibilidad de que Imelda Tuñón reciba herencia de Joan Sebastian
José Manuel Figueroa habló fuerte sobre la posibilidad de que Imelda Tuñón reciba herencia de Joan Sebastian y rompió el silencio sobre Ana Bárbara.
José Manuel Figueroa da novedades sobre el juicio de la herencia de Joan Sebastian que se está llevando en San Antonio Texas. Además, reaccionó a la posibilidad de que Imelda Tuñón reciba parte de la herencia para mantener a su hijo y rompió el silencio sobre la supuesta reciente infidelidad que Ana Bárbara que habría sufrido.