¿Por la iglesia y todo lo demás? Alicia Villarreal y su pareja reaccionan a planes de boda de hijos
Tras explicar el buen momento que vive con sus hijos, Alicia Villarreal y Cibad Hernández revelaron si ya planean boda y ‘escribirle a la cigüeña’.
Alicia Villarreal hizo una firme petición a la prensa para dejar de especular sobre la relación que mantiene con sus hijos Melenie, Cruz y Félix. Por otro lado, Melenie y su novio fueron captados en un concierto de Alicia Villarreal, situación que confirmaría el buen momento que vive la relación de madre e hija. ¿Habrá boda e hijos con Cibad Hernández? Esto contestó la pareja.