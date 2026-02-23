La Resolana | El Capi Pérez tuvo a los conductores de Ventaneando, descubre quiénes fueron los participantes de Exatlón México que fueron imitados y muchas cosas más en el programa de hoy
La Resolana tuvo a invitados de lujo hoy 22 de febrero de 2026 y el Capi Pérez puso a los conductores de Ventaneando, mismos que regalaron risas y diversión
Pedrito Sola, Ricardo Manjarrez, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet Puente estuvieron presentes en el programa de hoy 22 de febrero de 2026 de La Resolana, y el Capi Pérez pudo aprovechar para regalarle al público muchas risas y sobre todo mucha diversión.