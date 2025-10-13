Margarit McKenzie se mete ‘hasta el gallinero’ de La Granja VIP; así fue su recorrido

Margarit McKenzie, uno de los personajes más reconocidos de El Capi Pérez, recorrió las instalaciones de La Granja VIP, el reality de TV Azteca que arrancó este domingo, y vio crecer el inmueble en donde Alfredo Adame, Sandra Itzel, Alberto del Río, Manola Díez, Sergio Mayer Mori, Lolita Cortés, Omahi, Kim Shantal, Kike Mayagoitia, Lis Vega, Jawy Méndez, Carolina Ross, César Doroteo, La Bea , Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez demostrarán que no sólo son expertos en los foros, sino también ‘le saben’ a las tareas del campo.

