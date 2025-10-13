¡No se le va una! El Capi Pérez alista a participantes de La Granja VIP para sus épicas parodias
El Capi Pérez advirtió, con su característica comedia, a los participantes de La Granja VIP sobre sus emblemáticas parodias en La Resolana
Crédito: TV Azteca
Kirstal Silva, Alberto el Patrón, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alex Garza, Mallezaa, Linet Puente, Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero, César Doroteo y Kike Mayagoitia ‘ya firmaron su sentencia’, pues aceptaron que El Capi Pérez los parodie mientras se lleva a cabo La Granja VIP, el reality de TV Azteca que arrancó este domingo.
