Programa 10 de agosto | Jorge Lozano y Bárbara Torres encabezan competencia de perreo en La Resolana

En esta edición de La Resolana El Capi fue visitado por ¡Silver Surfer! O mejor dicho... ¿Silvia Sufre? ¿La Resolana con el Capi llegará a su fin pronto? Chéca que nos dijo.

John Guts de Survivor recibe “Capiterapia” y aclara ciertas cosas que dejaba ver en el programa.

Jorge Lozano y Bárbara Torres se hicieron presentes y le dieron un poco de su carisma al programa y encabezaron un concurso de perreo.

