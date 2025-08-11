Programa 10 de agosto | Jorge Lozano y Bárbara Torres encabezan competencia de perreo en La Resolana
Sigue al Capi Pérez en una nueva edición de La Resolana donde habrá de todo: aliens profetas, invitados de lujo y... ¡¿Un concurso de perreo?!
En esta edición de La Resolana El Capi fue visitado por ¡Silver Surfer! O mejor dicho... ¿Silvia Sufre? ¿La Resolana con el Capi llegará a su fin pronto? Chéca que nos dijo.
John Guts de Survivor recibe “Capiterapia” y aclara ciertas cosas que dejaba ver en el programa.
Jorge Lozano y Bárbara Torres se hicieron presentes y le dieron un poco de su carisma al programa y encabezaron un concurso de perreo.
