inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Resolana Con El Capi
Video

Programa 12 de octubre 2025 | El Capi Pérez recibe a los críticos de La Granja VIP tras el gran estreno del reality de TV Azteca

Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero estuvieron presentes en La Resolana de este domingo.

La Resolana Con El Capi
Compartir
  •   Copiar enlace
Crédito: TV Azteca

Tras el estreno de La Granja VIP, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero estuvieron presentes en La Resolana de este domingo y hablaron de lo que se puede esperar la gente del nuevo reality de TV Azteca, pero también demostraron que tan buenos son para arrear gallinas y qué tanto conocen de las actividades del campo. Revive los mejores momentos aquí.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×