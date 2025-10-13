Programa 12 de octubre 2025 | El Capi Pérez recibe a los críticos de La Granja VIP tras el gran estreno del reality de TV Azteca
Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero estuvieron presentes en La Resolana de este domingo.
Crédito: TV Azteca
Tras el estreno de La Granja VIP, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero estuvieron presentes en La Resolana de este domingo y hablaron de lo que se puede esperar la gente del nuevo reality de TV Azteca, pero también demostraron que tan buenos son para arrear gallinas y qué tanto conocen de las actividades del campo. Revive los mejores momentos aquí.
