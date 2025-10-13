inklusion logo Sitio accesible
¿Qué esperar de La Granja VIP? Esto dicen los críticos del nuevo reality de TV Azteca

Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero se sinceraron sobre lo que esperan del nuevo programa de la televisora del Ajusco.

Crédito: TV Azteca

Con el arranque de La Granja VIP, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero se sinceraron sobre lo que esperan del nuevo reality de TV Azteca. Todos coincidieron que la polémica y roces serán fundamentales para que el programa no caiga en el aburrimiento, pues los ‘granjeros’ volverán a sus vidas hasta el próximo mes de diciembre. “Que no se les olvide que es un programa de entretenimiento y que se transmitirá 24/7, entonces, que sean congruentes es fundamental”, indicó Ferka. Cabe mencionar que Lolita Cortés era considera parte de los críticos, sin embargo, se unió al cast del nuevo programa.

