Sergio Torres, ganador de Survivor México, reacciona a los comentarios de sus excompañeros con El Capi Pérez

Tras su paso por Survivor, Sergio Torres reveló los duros momentos que vivió en el reality y aconsejó a Sandra Itzel no tomarse nada personal de cara a su ingreso a La Granja VIP, programa que se estrenará el próximo 12 de octubre. Además, reaccionó a los comentarios que sus excompañeros, quienes lo catalogaron, en tono de broma, como ‘un perro zángano’, ‘muy terco’ y ‘enojón’.