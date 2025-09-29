Sergio Torres, ganador de Survivor México, reacciona a los comentarios de sus excompañeros con El Capi Pérez
El triunfador aconsejó a Sandra Itzel, participante de La Granja VIP, no tomarse personal los comentarios que se den dentro del reality.
Crédito: TV Azteca
Tras su paso por Survivor, Sergio Torres reveló los duros momentos que vivió en el reality y aconsejó a Sandra Itzel no tomarse nada personal de cara a su ingreso a La Granja VIP, programa que se estrenará el próximo 12 de octubre. Además, reaccionó a los comentarios que sus excompañeros, quienes lo catalogaron, en tono de broma, como ‘un perro zángano’, ‘muy terco’ y ‘enojón’.
