Taller de La Resolana | René Ortiz y Sergio Ofarril reviven su paso por Kabah en El Taller de La Resolana
Los cantantes compartieron recuerdos y anécdotas de su época en el grupo pop.
Durante su visita al taller de La Resolana, René Ortiz y Sergio Ofarril no dudaron en hablar de su paso por Kabah, recordando momentos icónicos de la agrupación y cómo su música marcó a toda una generación. Entre risas y anécdotas, dejaron claro que el legado del grupo sigue más vivo que nunca.
