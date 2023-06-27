La Rueda de la Suerte, el programa que podrá hacerte millonario.

¿Quieres poner a prueba tu buena fortuna? En TV Azteca, tenemos el programa concursos ideal para lograrlo. La Rueda de la Suerte, producción que va a ser transmitida por la señal de Azteca UNO, muy pronto

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¿Quiénes son los conductores de La Rueda de la Suerte?

La conducción de la nueva producción de TV Azteca, va a estar a cargo de Rafa Mercadante y Curvy Zelma, quienes te van a guiar en el proceso para que puedas ganar mucho dinero adivinando frases ocultas.

¿Cómo es el nuevo programa de concursos?

Para poder jugar a La Rueda de la Suerte, solo se necesitan tres valientes para girarla y tener la oportunidad de sumar dinero, pero deben ir acertando a las letras ocultas para formar la frase secreta.

El participante que logre adivinar la frase oculta, podrá llevarse a casa la suma de dinero que tenga acumulada hasta ese momento.

¿Cuándo es el estreno de La Rueda de la Suerte?

Todavía, no hay fecha de estreno de forma oficial, pero nuestros queridos Rafa Mercadante y Curvy Zelma, nos han compartido en redes sociales que muy pronto vamos a poder disfrutar del nuevo programa de concursos.

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¿Cuáles son los requisitos para participar en La Rueda de la Suerte?

Ser mayor de 18 años.

Ser residente de la República Mexicana.

Querer divertirte en televisión.

Tener habilidad para encontrar frases ocultas.

Querer ganar miles de pesos.

¿Quiénes serán los invitados al programa?

Tenemos confirmado que el programa va a contar con distintos invitados de lujo, aunque hasta el momento no han revelado los nombres de ninguno, pero pueden ser personalidades de todo tipo.

