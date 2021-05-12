La Voz 2021: ¿Cuándo se estrena y quiénes son los coaches?

La Voz 2021 aún no tiene fecha de estreno, pero ya se sabe quiénes serán los esperados coaches. A través de las redes sociales, se reveló a los 4 jueces que estarán en la próxima temporada del reality show.

Jesús Navarro (Reik), María José, Miguel Bosé y Edith Márquez, serán los artistas que estarán seleccionado a los concursantes que buscarán ser estrellas de la industria musical del futuro.

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¿Cuándo inicia La Voz 2021?

La Voz regresará a la televisión mexicana con nuevos talentos musicales. La esperada entregada se emitirá próximamente por la señal de Azteca UNO y promete convertirse en unos de los programas más exitosos de 2021.

Próximamente podrás ver toda la emoción que solo ofrece el reality de canto más importante de la televisión mexicana. La Voz promete convertirse en todo un éxito.

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