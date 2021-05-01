La Voz Kids: Revelan FOTOS de Randy como albañil antes de ser campeón.
El ganador absoluto del reality ayudaba a su padre en su trabajo, antes de que se hiciera famoso por su talento.
Randy, el ganador absoluto del reality show, pasó de ayudar en las obras a su padre, a ser un gran cantante que se hiciera famoso por su talento y ser ganador absoluto de La Voz Kids por el equipo de Belinda.
Fue en la cuenta de Facebook llamada Rincon Curioso (@RinonCuriosoMusica), donde se publicaron algunas fotos del pequeño intérprete hace algún tiempo, cumpliendo con parte del trabajo duro del día a día de su padre.
Randy, ganador de La Voz Kids, estuvo con nosotros. ¿Qué nos dijo?
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“Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande”.❤Publicado por Rincon Curioso en Jueves, 29 de abril de 2021
"Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande", dice la publicación con las instantáneas, donde el cantante luce jeans desgastados, playeras un poco empolvadas y gorra, pero eso sí, trabajando con una carretilla.
Randy es humilde desde sus inicios
Con las imágenes, Randy nos da muestra que es humilde desde sus inicios y se le recordará siempre así si se llega a convertir en una gran estrella de la música a futuro. Los seguiodores de la página no dudaron en dejar sus comentarios positivos.
El niño ha dicho varias veces que le gusta ir a ayudar a su papá y que inclusive le gustaría estudiar para ser arquitecto, además de seguir cantando, pues le gusta lo que su papá hace. Este niño ganó La voz Kids de este año, y así como el ayudaba a su papá, el padre dejó todo por acompañar a su hijo
La carrera de Randy comienza a pasos agigantados, pues ya le pidió un dueto a Christian Nodal, el novio de su coach Belinda, a quien dijo que admira porfundamente.
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