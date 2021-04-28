La Voz Senior: ¿Dónde y a qué hora ver el reality show?

Ya falta poco para dar inicio a la competencia más cardíaca de la televisión mexicana. Nos referimos a La Voz Senior, nuestro querido reality show que seguramente te hará vibrar en todos los sentidos.

Este martes 27 de abril, tenemos una cita en punto de las 7:30pm por Azteca UNO, donde conocerás a los primeros participantes que dejarán su corazón en la noche de audiciones.

“La Voz Senior es una mezcla de emociones completamente diferente a La Voz, porque hay personas que nunca han subido al escenario y esta es la primera vez después de 60 años”, expresó nuestra querida coach Belinda, quien recientemente salió triunfadora de La Voz Kids 2021 junto al pequeñito Randy Ortiz.

No te pierdas el talento de los participantes, quienes seguramente demostrarán su lado más poderoso, maduro y elegante.

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Ellos son nuestros queridos coaches que brillarán en La Voz Senior

Nuestra querida Belinda regresa una vez más para llenar de glamour, moda y talento el escenario. La estrella del pop está lista para retroalimentar a los participantes en una temporada que nos hará vibrar al máximo.

Por si fuera poco, nuestra bellísima María José se reincorpora a las filas de La Voz Senior tras su magnífico paso en La Voz Kids 2021. La cantante mexicana también está lista para guiar a los concursantes en esta segunda temporada del reality show para toda la familia.

Las sorpresas de la noche correrán a cargo de Ricardo Montaner, quien tiene todo lo necesario para imprimir un toque de humor a La Voz Senior. La experiencia del maestro enriquecerá la participación de los cantantes que desean continuar en esta cardíaca aventura.

El guapísimo Yahir también aportará su talento, inteligencia y sabios consejos a cada uno de los participantes del programa de canto. El artista tiene un as bajo la manga para quedarse con los mejores talentos en la primera noche de audiciones.

Tenemos una cita este martes 27 de abril a las 7:30pm por Azteca UNO. Déjate llevar al lado de los participantes más talentosos, poderosos y sabios.

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