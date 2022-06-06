La Voz: ¿A qué hora y dónde ver el estreno de la nueva temporada?

Una nueva temporada de La Voz está por dar inicio y talentosos concursantes se darán cita para hacer girar la silla de nuestros queridos coaches.

El estreno de la nueva temporada será muy especial, pues contaremos con coaches de primer nivel que sacarán el máximo potencial de todos los participantes.

El regreso de Yuridia a su casa TV AZTECA será un momento muy especial que no te querrás perder. La exparticipante de La Academia formará un equipo de lujo para acercarse a la Gran Final.

Y no se diga de las hermanas Ha-Ash, quienes llegan con su estilo romántico para conquistar a todos los televidentes. El dueto de música pop tiene todo listo para girar su silla y elegir a los mejores aspirantes.

David Bisbal llega desde España dispuesto a ganar esta temporada de La Voz. El intérprete de Ave María utilizará sus mejores estrategias para llegar a la Gran Final de la competencia.

Joss Favela, quien también participó en La Voz Kids, busca formar un equipo de diez para poner en alto la música regional mexicana.

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¿A qué hora y dónde ver el estreno de La Voz?

Este lunes 6 de junio es el estreno de La Voz a las 7:30 de la noche por nuestra señal de AZTECA UNO. Acompaña a los participantes a una nueva etapa junto a sus coaches Yuridia, David Bisbal, Joss Favela y las hermanas Ha-Ash.

El talentoso Eddy Vilard regresa una vez más para brillar en cada uno de los capítulos y ser testigo de la próxima estrella naciente de México.

¡Ufff, esta temporada va a estar top! Nos vemos en un rato", escribió el conductor en sus redes sociales, aumentando la emoción por las sorpresas que se esperan esta misma noche. ¡Únete a la conversación con el hashtag #GranEstrenoLaVoz!

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