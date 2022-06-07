La Academia: Todo lo que debes saber de su regreso.

Uno de los programas que cambió la televisión mexicana para siempre y que marcó una época fue La Academia. Ahora, con su regreso, se ha convertido en el reality más esperado del año por millones de fans en todo el continente.

Toda la emoción, talento y polémica será por la señal de Azteca UNO, celebra con nosotros los 20 años de La Academia y para ello hemos preparado grandes sorpresas para todos en esta nueva edición.

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Todo lo que debes saber de La Academia.

Hasta el momento se ha confirmado que Yahir será el conductor oficial de La Academia, pero estará acompañado por el talento de Vanessa Claudio.

Mientras que el temido panel de críticos estará conformado por el espectacular regreso de Arturo López Gavito, Lolita Cortés, Horacio Villalobos y el esperado debut de Ana Bárbara.

Estos se encontrarán sentados en su panel revisando las audiciones de los jóvenes que quieren ser parte de la nueva generación de La Academia.

La dirección va a estar bajo el mando de Alexander Acha, mientras que el trabajo de mentor va a quedar bajo la responsabilidad de Alex Syntek.

Pero las sorpresas no terminan, ya que nuestro querido William Valdés será el encargado de presentar todo lo que suceda en las redes sociales sobre La Academia.

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Ahora ya lo sabes todo, por lo que no te puedes perder el gran estreno de La Academia el próximo domingo 12 de junio en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO.