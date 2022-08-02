La Voz: Conoce a los primeros integrantes del top 3.

Este lunes fuimos testigos de una nueva etapa dentro de La Voz, por lo que los concursantes que han sido elegidos por sus respectivos coaches deben de demostrar todo lo que han aprendido en cada una de sus clases.

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La noche estuvo llena de magia sobre el escenario de La Voz, en donde cuatro integrantes de cada uno de los equipos subieron a demostrar su talento y los motivos por los que deben de seguir en la competencia.

Sin embargo, de los cuatro que subieron al escenario, solo uno de cada equipo tuvo la oportunidad de seguir adelante en La Voz, lo que puso en una situación muy complicada a Joss Favela, David Bisbal, Yuridia y Ha&Ash.

Los primeros cuatro integrantes del top tres de cada equipo.

Los primeros en salir al escenario fueron los integrantes del equipo de Yuridia, quien eligió a Mauricio Montes de Oca, Reyna Bosquez, Ernesto Tapia y Fátima Elizondo.

Finalmente, la primera elegida de la exparticipante de La Academia fue Fátima Elizondo.

Los siguientes concursantes que salieron al escenario de La Voz, fueron los elegidos por las hermanas Ha&Ash, quienes apostaron por el talento de Astrid y Valentina, Luis Alvarado, Pamela Cantú y Adrianna Foster.

Al final las cantantes tomaron la decisión de seguir en la competencia con la voz de Adrianna Foster.

El representante del regional mexicano en La Voz, Joss Favela, tuvo una de las noches más complicadas desde que comenzó La Voz, pues tuvo que elegir a uno de los integrantes de su equipo entre: Christian Valdés, Adriana Moroyoquie, Yudith Ascencio y María Vera.

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Joss Favela tomó la decisión de seguir con Christian Valdés, quien ya es parte del top tres de su equipo.

Los últimos en subir al escenario fueron los integrantes del equipo de David Bisbal, quien tuvo que elegir entre Luis Máximo, Anyelique Solorio, Nando Fortanell y Paty y Allison, al final el elegido fue Anyelique Solorio.

