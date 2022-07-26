La Voz: Yuridia y la Banda MS brillan en el escenario.

Cada día que pasa estamos más cerca de la etapa final de La Voz, por lo que los participantes tienen que dejar todo para ser elegidos por sus coaches o en dado caso ser salvado por alguno de ellos para poder seguir en la competencia.

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Los participantes han logrado mostrar su gran talento en el escenario, por lo que Joss Favela, David Bisbal, Yuridia y las hermanas Ha-Ash han tenido bastantes complicaciones para poder elegir al integrante de su equipo que debe seguir en La Voz.

Yuridia brilla en La Voz junto a La Banda MS.

Sin embargo, los integrantes de cada uno de los equipos no fueron los únicos en brillar en el escenario de La Voz, pues Yuridia y La Banda MS presentaron un sencillo con el que presumen una gran colaboración juntos.

El primer contacto que tuvimos con ella, fue en un evento en Estados Unidos, una entrega de premios donde hicimos una canción juntos. Me quedé con ganas de cantar una canción completa con ellos, porque la verdad es que Alan canta espectacular y mi amigo Oswaldo, también, baila también muy bien. Y, encontré, justo la canción para cantar con ellos

Los equipos definen sus participantes para la recta final en La Voz.

Las batallas en La Voz han llegado a su final y los coaches han definido a los participantes que quieren en sus equipos para la última etapa de la competencia.

David Bisbal se quedó con la voz de Elsa Torres, Aníbal Fernández y Anyelique Solorio.

Joss Favela apostó por el talento de Naomi Castelán, Adriana Moroyoqui, Sandra Guevara, Alfonsina Aguirre y María Vera.

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Las hermanas Ha-Ash se quedaron en su equipo con las voces de Marcela López, María Fernanda Medina, Verónica de la Tejera y Pamela Cantú.

La exacademica, Yuridia se la va a jugar con las voces de Jennifer Santos, Isabela Rodríguez y Naomi Moreno.

