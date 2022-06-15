La Voz: Cerramos la segunda semana de audiciones y así van los equipos.

El escenario más importante de la música en México sigue avanzando y los coaches de La Voz cada día se ponen más exigentes al momento de elegir a los participantes que van a conformar sus equipos.

Joss Favela, David Bisbal, Yuridia y Ha-Ash han luchado por todo para quedarse con las mejores voces en la segunda semana de audiciones, por lo que hemos visto hacer de todos estos cinco grandes talentos.

Actualmente los equipos se encuentran casi completos, por lo que el nivel de exigencia se ha incrementado y voltear las sillas cada día es más complicado, además de que los coaches de La Voz ya están en busca de voces muy específicas que no tienen todavía en sus equipos.

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Los nuevos integrantes de cada uno de los equipos de La Voz.

Los coaches se han mostrado muy emocionados con los talentos que se presentaron este martes en el escenario de La Voz, por lo que se quedaron con las siguientes voces.

Las primeras en sumar talento a su equipo fueron las Ha-Ash, quienes se lograron quedar con las voces de Jorge Valenzuela, Adilene Corral y Gloria Delgado

El segundo en integrar voces a su equipo fue nuestro querido Joss Favela, quien sumó a su equipo la voz de Adrián Cabrera, Mo-Wung Kang y Marisol Hernández.

La que tuvo la mejor noche de la temporada fue nuestra querida Yuridia, quien fue la que más integrantes sumó este martes con las voces de Laura Padilla, Pamela Marcos, Eber Hernández, Fátima Elizondo, Rocío y César.

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Mientras que David Bisbal, ha integrado a su equipo las voces de Yosvany Gómez, Nora Jiménez, y José María Ortega.

Los lugares ya son menos, por lo que la siguiente ronda de audiciones va a ser definitiva dentro de la nueva temporada de La Voz.