La Voz: Así luce el gran equipo que ha formado el español Miguel Bosé.

Así luce el gran equipo que ha formado el español Miguel Bosé en La Voz. El cantante ha sumado nuevas y espectaculares voces a su poderoso team y ya suma 13 participantes en total.

Karla Briseño, Miloh, Kike Aristi y Caozz son los cantantes que ya forman parte de los alumnos del intérprete de 'Morena Mía', todos ellos con personalidades propias y que representan dignamente a distintos géneros musicales.

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Voces muy diversas en el equipo Bosé

Tras haber logrado que los cuatro coaches se dieran la vuelta, Caozz prefirió al cantante español, luego de dar una poderosa interpretación de una legendaria canción de The Rolling Stones: 'Miss You'. Además, el concursante posee un look atrevido que incluye dibujos en su rostro con un gran significado.

Otro nuevo integrante del team Bosé fue Kike Aresti que cantó muy a su estilo y de manera espectacular. 'Always', un clásico de Jon Bon Jovi. Por otra parte, luego de que tres coaches se dieran la vuelta, Miloh decidió quedarse con el español, quien quedó cautivado con su interpretación.

Karla Briseño cantó 'Summertime' y el primero en darse la vuelta fue Bosé, así que se quedó con él, pero aún así el resto de los coaches le dieron muy buenos comentarios a su participación.

Hasta el momento, el cantante español cuenta con 14 voces: Maite Olalde, Edeer Velásquez, Blu Regine, María Julia, Francisco Treviño, Dann Steel, Mike Soto, Óscar Romo, Paco Padilla, Karla Briseño, Miloh, Kike Aristi y Caozz.

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