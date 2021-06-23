La Voz: Conoce a los nuevos integrantes del equipo Edith Márquez.

Conoce a los nuevos integrantes del equipo Edith Márquez en La Voz. La exintegrante de Timbiriche fortalece cada vez más a su team con voces únicas e inigualables.

María Antonieta, Charly 'El Regio', Soul FM y Jonathan Martínez son los nuevos cantantes que forman parte del equipo de la cantante, mismos con los que apostará para llegar a la gran final del reality show.

Durante las audiciones, el joven Jonathan Martínez cautivó a Edith Márquez al interpretar el tema 'Devuélveme el Corazón' en su muy peculiar estilo y volteó su silla a los primeros segundos de escucharlo cantar.

El poderoso dueto Soul FM conquistó a la coach con 'Al Final del Camino', un par de chicos de mediana edad con mucha personalidad y que juntos logran excelentes armonías que los hace unos competidores fuertes.

Charly 'El Regio' de 29 años trajo la música de banda hasta La Voz con su peculiar interpretación de 'Me está gustando' de Banda Los Recoditos. Edith Márquez volteó su silla y puso muy nervioso al participante.

La extimbiriche se sintió identificada con el timbre de voz de la bella María Antonieta con la canción 'Como Olvidar', quien ya se ganó su lugar en el reality show musical y sin duda, será una gran competidora.

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Edith Márquez ya solo tiene cuatro lugares en La Voz

Con sus cuatro integrantes recién sumados, Edith Márquez ya solo tiene cuatro lugares en La Voz. Su potente quipo ya contaba con las voces de Carlos Luna, Losanna, Liz Saenger, Esmeralda Miranda, Ángel Eduviel, Dugali, Azucena del Toro, Luba, 'La Parcera', Carolina Vélez, Lau Larenas, Tatiana Sierra, Alejandro Zapata, Sheyla Ortiz, Dan de Saturno, Jonathan Galván, Aly Castellón, Moe Palau, Jhoana Hernández, Alejandra Quintero, Enero y Ricardo Bojalil.

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