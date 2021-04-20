La Voz Kids: Alex, Camila RM y Camila Álvarez protagonizaron la mejor batalla de la historia.

La Voz Kids se ha convertido en uno de los realities shows más queridos de la televisión mexicana, ahora que las batallas se encuentran en su punto más emocionante.

Y es que se ha podido apreciar que el conocimiento brindado por los coaches, ha rendido fruto en cada una de las actuaciones de los pequeños, que día a día mejoran sus interpretaciones sobre el escenario.

Te puede interesar: La Voz Kids: La última noche de batallas sacó el lado más tierno, divertido y resplandeciente de los concursantes.

Durante la emisión del lunes 19 de abril, el cantante Camilo presentó a su tercia estrella conformada por Camila RM, Alex y Camila Álvarez, participantes que enamoraron al público y a todos los coaches, quienes se pusieron de pie ante su talento.

La mejor batalla de La Voz Kids

Fue la noche de ayer, cuando el escenario de La Voz Kids se engalanó con la presencia de Camila Álvarez, Alex y Camila RM, tres miembros del equipo de Camilo, quienes demostraron que pueden llegar hasta la gran final.

Este gran equipo, demostró su talento vocal, interpretación y dejó al descubierto las emociones al cantar No sé vivir si no es contigo. De acuerdo con el público y nuestros queridos coaches, su presentación se convirtió en la mejor batalla del reality, algo en lo que coincidió María José, quien mencionó que se trató de una batalla brutal que noqueó a las anteriores.

Mientras que Mau y Ricky reconocieron sentir celos por la voz que los integrantes del equipo de Camilo, enfatizando que cada uno de los competidores tiene un rango de voz especial y diferente.

También te puede interesar: La Voz Kids: La segunda noche de batallas nos puso a cantar y bailar con el talento de los más pequeñitos.

También, Belinda confesó que la batalla de este equipo, el de Camilo, es su favorita hasta ahora, en todos los sentidos.

